В надымском аэропорту незаконно сократили штат

Прокуратура проверила АО «Надымское авиапредприятие» после обращения сотрудницы этой компании. Выяснилось, что организация нарушила процедуру сокращения штата работников.

«Несмотря на то, что заявительница согласилась на предложенную вакантную должность, в отсутствие законных оснований была уволена. Городской прокуратурой направлен иск в суд о восстановлении работника в прежней должности», – уточнили в прокуратуре Ямала.

Суд удовлетворил требования прокурора. Женщина восстановлена на работе.

Надымское авиапредприятие образовано на базе ФГУП " Надымское авиапредприятие " – последнего из федеральных государственных унитарных предприятий Тюменской области 1 февраля 2006 года. Эта копания управляет аэропортом Надыма.

Надымский район, Наталья Ефремова

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