9 мигрантов, прилетевших на Ямал, получили штрафы прямо в аэропорту

Девять пассажиров рейса Новосибирск – Ноябрьск не прошли миграционный контроль в ямальском аэропорту. У них не было документов на въезд в ЯНАО. Как сообщает телеканал «МИГ. Ноябрьск», за нарушения прибывшие получили штрафы.

Среди задержанных транспортной полицией – два мигранта из Кыргызстана. На Ямал они прилетели работать, но никаких разрешительных документов на посещение округа у мужчин не было. У одного – истекли сроки легального пребывания в России, еще в Москве ему было предписано самостоятельно покинуть страну, мужчина распоряжение проигнорировал. Иностранцу назначили штраф, его также ждет принудительное выдворение.

Ноябрьск, Елена Васильева

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