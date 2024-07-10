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Среда, 10 июля 2024, 09:56 мск

Новости Ямал

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На Ямале горит почти 200 гектаров леса

На Ямале на площади 198 гектаров горит лес. Как сообщает ГУ МЧС по ЯНАО, пожар локализован, борьбу с огнем ведут 45 спасателей Ямалспаса. Угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения отсутствуют.

Всего за прошедшие сутки на Ямале ликвидировано 3 природных пожара на площади 6,9 гектар, а с начала пожароопасного сезона 2024 года на территории округа бвло зафиксировано 75 природных пожаров, охвативших площадь 2180 гектаров. Все пожары произошли на значительном удалении от объектов жизнеобеспечения и населенных пунктов.
Для предупреждения новых возгораний ведется ежедневный мониторинг природных пожаров при помощи малой авиации, беспилотников дальнего действия, системы «Лесохранитель» и автопатрулирования.

Салехард, Елена Васильева

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