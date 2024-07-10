Ямалец во время попойки до смерти забил сожительницу

Ямалец отправится в колонию строгого режима за то, что до смерти избил сожительницу.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 25 апреля 2024 года в селе Аксарка Приуральского района в одной из квартир дома в переулке Школьный обвиняемый и его жертва употребляли спиртное. Позже к ним присоединился гость, тоже местный житель. В ходе застолья между хозяйкой квартиры и гостем произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый разнял дерущихся, а потом нанес женщине множественные удары кулаком. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишении свободы в исправительной колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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