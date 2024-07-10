В окрестностях Тарко-Сале бродит медведь

Проявить осторожность призывают местные врасти жителей Тарко-Саде. В окрестностях объявился медведь. Как сообщает администрация города, хищника уже несколько раз видели в районе лодочной станции «Авиатор».

Как напоминает «Север-пресс», выходы хищников в населенные пункты для Ямала – не редкость. Ранее медведя повстречали на газовом месторождении под Надымом. До этого животные выходили к людям в Пуровском районе и в поселке Пангоды.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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