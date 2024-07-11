Ямальчанка 12 раз ударила знакомого ножом, но убить так и не смогла

12 раз ударила ножом знакомого ямальчанка, но мужчина все равно выжил.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 8 июля 2024 года в поселке Тазовский 37-летняя женщина распивала спиртное в компании своих знакомых. В ходе внезапно возникшего конфликта с одним из мужчин, 1982 г.р., она вооружилась кухонным ножом и нанесла ему не менее 12 ударов в область грудной клетки. 42-летний мужчина получил множественные телесные повреждения, но благодаря воврмя оказанной медицинкой помощи он смог выжить.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемой предъявлено обвинение в покушении на убийство, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Салехард, Елена Васильева
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