Ямал направил в Волноваху FPV-танк – он может поднять полтонны груза и вести прицельный огонь

Ямал снабдил инженерные подразделения Волновахи саперной техникой. В комплекте – монитор и джойстик, как в игровой приставке. Только происходит все в реальности, на поле боя. FPV-танк выполняет команды на расстоянии 25 метров, то есть вполне может быть использован при штурме для прикрытия или разминировании территорий, сообщает «Ямал-Медиа».

Механизм может нести до полутонны груза. Его используют для доставки боеприпасов, мин, продуктов питания и эвакуации раненых. На него также можно установить пулемет и РПГ-7. Оператор управляет этим роботом так же, как и FPV-дроном.

«Сегодня к вечеру все будет уже в районах размещения наших подразделений и приступит к выполнению задач. То есть время от получения заявки до выдачи имущества минимизировали», – отметил спецпредставитель губернатора ЯНАО в зоне СВО Александр Агафонов.

Ямал при передаче техники делает большой акцент на роботах. Помимо беспилотного вооружения бойцам переданы также пикапы и «буханки», квадроциклы и мотоциклы, прицепы и грузовые авто.

Благодаря такой поддержке бойцы с успехом продвигаются на всех направлениях, сообщает «Ямал-Медиа».

Салехард, Елена Васильева

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