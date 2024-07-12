Власти заплатят за советы по очистке от мусора Шайтанки 2,5 млн рублей

В Салехарде власти готовы заплатить 2,5 млн рублей за советы по очистке берегов и акватории реки Шайтанка (ныне Преображенка). Подрядчику нужно будет определить площадь загрязнения, сфотографировать мусор, рассчитать объём загрязнения мусором и растительностью с помощью топографической съёмки и составит паспорта отходов.

Работы финансируются из местного и окружного бюджетов. На них даётся около четырёх месяцев. Название работ звучит так: «Разработка проектно-сметной документации «Очистка берегов и акватории водного объекта р. Преображенка от мусора».

Подрядчика сейчас ищут через госзакупки. Определение победителя конкурса состоится 18 июля.

Салехард, Наталья Ефремова

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