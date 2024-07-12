В Ноябрьске умерла выпавшая из окна трёхлетняя девочка

В Ноябрьске скончалась трёхлетняя девочка, которая выпала из окна 9 этажа. Об этом «Ямал 1» сообщили в полиции. Трагедия произошла 11 июля около 17 часов по адресу ул. Мира, 80.



«По предварительной информации, девочка играла с братом, в это время окно было открыто. Родители были дома, но находились в соседней комнате», – сообщали в пресс-службе управления МЧС ЯНАО.

Получить актуальные комментарии в Депздраве ЯНАО не удалось. В пресс-службе сообщили, что всё ещё уточняют информацию о состоянии ребёнка, которого вчера госпитализировали в больницу с места происшествия.

Следователи и прокуратура проводят проверку по факту ЧП.

Ноябрьск, наталья Ефремова

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