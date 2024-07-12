Нерадивая мать получила полгода колонии за то, что не платила алименты

На Ямале нерадивая мать получила полгода колонии за то, что не платила алименты своему ребенку. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, под суд угодила 46-летняя жительница Ноябрьска.

Судом она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Установлено, что женщина без уважительных причин, в нарушение решения суда, в период с октября 2023 года по апрель 2024 года не платила алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновной наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения.

Ноябрьск, Елена Васильева

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