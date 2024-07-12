Патруль полиции не дал пьяной девушке прыгнуть с 9 этажа

В Новом Уренгое патруль полиции снял с подоконника 9 этажа пьяную девушку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 10 июля 2024 года инспектор патрульно-постовой службы Ислам Гасанов и командир отделения № 1 взвода ОР ППСП ОМВД России по Новому Уренгою Иса Гаджибеков проводили патрулирование своего маршрута. Они получили сообщение от дежурной части о том, что одна из жительниц города не выходит на связь. По данным матери, она проживала с молодым человеком.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции встретили сожителя девушки, который сообщил, что она ушла на девятый этаж. Поднявшись на этаж, они обнаружили ее на козырьке подоконника, она пыталась выпрыгнуть из окна. Полицейские сняли девушку с подоконника и спустили на лестничную площадку. На место был вызван экипаж скорой медицинской помощи.

В ходе беседы с девушкой было установлено, что она находилась в состоянии сильного опьянения. Несмотря на отказ девушки от медицинской помощи, специализированные службы приняли решение сопроводить ее в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи и госпитализации, поскольку она находилась в состоянии сильного опьянения, и существовал риск для ее жизни и здоровья.

Салехард, Елена Васильева

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