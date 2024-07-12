В Губкинском горит мусорный полигон

В Губкинском пожарные тушат полигон ТБО. Пожар возник вчера вечером, около 11 часов сообщение о возгорании поступило в экстренные службы.

В 2:25 минут возгорание было локализовано на площади 1000 кв.м, сообщили сегодня днём в управлении МЧС ЯНАО. Для тушения пожара были привлечены 18 человек личного состава 6 единиц спецтехники МЧС России, а также техника и специалисты городских служб.



Специалисты взяли пробы воздуха рядом с полигоном, на границе ближайшей жилой застройки. Превышений вредных веществ санитарные врачи не выявили.

Губкинский, Наталья Ефремова

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