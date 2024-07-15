На Ямале объявлена пожарная опасность 4 степени

На Ямале с 14 по 16 июля объявлена пожарная опасность 4 степени в связи с жаркой и засушливой погодой. В связи с этим в лесах в Надымском и Пуровском районах следуют проявлять особое внимание.

Как уточняют в региональном МЧС, использование огня в лесу в эти дни – запрещено, также следует удержаться от пала травы и сжигания мусора.

В случае возникновения лесного пожара необходимо сообщить о происходящем в региональную диспетчерскую службу ЯНАО по телефону 8-800-100-94-00.

Салехард, Елена Васильева

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