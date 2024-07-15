На Ямале за сутки утонули две женщины

На Ямале за сутки на воде погибли две женщины. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО, 14 июля в единую дежурную диспетчерскую службу Шурышкарского района поступило сообщение от женщины, что на озере возле деревни Новый Киеват обнаружен труп. Как выяснилось, 55-летняя местная жительница ушла купаться в нетрезвом виде и утонула.

Еще один трагический инцидент произошел в Лабытнанги. Мужчина вместе со своей гражданской супругой отправился на рыбалку на протоку Вылпосл. Женщина, не надев спасательного жилета, поплыла на лодке проверять сети, а позже мужчина увидел судно перевернутым. Тело утонувшей нашли сотрудники «Ямалспаса».

Представители ямальского ГУ МЧС отметили, что причиной гибели женщин стало пренебрежение мерами безопасности.

В связи открытием активного летнего сезона на воде, ямальские спасатели в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил поведения. В частности, нельзя ходить купаться в нетрезвом виде и в неположенных для этого местах, надевать средства индивидуального спасения, отправляясь куда-либо на ледке, а также не упускать из зоны видимости купающихся детей.

Салехард, Елена Васильева

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