На берегу Обской губы гниют тонны рыбы

Массовый мор рыбы произошел на Обской губе в районе села Новый порт. Как сообщает «Север-пресс», о находке сообщил на страничке ВКонтакте Службы по охране биоресурсов ЯНАО один из местных жителей. Увиденное он описал крайне отталкивающе: «Весь берег в рыбе, вонища стоит. Восемь тонн уже вывезли отсюда».

Ситуацию с массовым мором прокомментировали власти Ямальского района. Специалисты заметили, что рыба погибла по естественным причинам. «Замор рыбы в Новом Порту прогнозировали. Он произошел по естественным причинам, из-за затяжной весны, позднего паводка и недостатка кислорода в воде», – пояснили в администрации района.

Салехард, Елена Васильева

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