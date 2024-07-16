Работникам ООО «Строим Ямал» по требованию прокуратуры выплатили зарплату

Прокуратура города Лабытнанги провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Строим Ямал» (занимается строительством дорог и разработкой инженерной документации).

Установлено, что перед 15 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за март текущего года на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Прокурор города внес представление генеральному директору организации, а также обратился с иском в суд о взыскании полагающихся выплат и компенсации морального вреда за нарушение сроков выплаты заработной платы.

После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда полностью погашена, трудовые права работников восстановлены.

Исполнение решения суда в части взыскания компенсации морального вреда контролируется прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

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