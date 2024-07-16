Бойцы СВО на Ямале смогут в отпуске попасть в больницу без очереди и бесплатно

На Ямале ввели новую меру поддержки для бойцов СВО: военные смогут по прибытии в отпуск попасть в больницу без очереди и бесплатно. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Артюхов. Он добавил, что о необходимости такой меры заявляли сами защитники. На это из бюджета выделят дополнительные деньги. Дело в том, что по закону после заключения контракта с Минобороны РФ участники СВО прикрепляются к ведомственным медучреждениям, а действие их полисов ОМС приостанавливается. Просто так прийти в больницу по месту жительства они больше не могут – они должны лечиться в больницах Минобороны. Таких учреждений на Ямале нет.

«Бойцы, проходящие службу в зоне СВО, во время отпусков смогут обследоваться и получать плановую медпомощь в ямальских больницах без очереди и бесплатно. Выделили на это дополнительные средства. Нужно прийти на приём к терапевту, он назначит комплексный скрининг», – написал губернатор в своём тг-канале.

В правительстве пояснили, что в обследование включены медицинский осмотр, консультации узких специалистов и диагностические исследования: КТ органов грудной клетки, УЗИ, суточное мониторирование сердечной деятельности.

Пройти обследования можно в поликлинике или в условиях стационара по месту жительства. Если рядом нет больницы с нужным оборудованием, власти оплатят проезд до места проведения скрининга.

В регионе уже действуют реабилитационные сертификаты– с ними можно поехать в любую здравницу или медицинский центр страны. Из выдано 600 штук. Также участники СВО могут пройти медицинскую реабилитацию в больницах Ямала. Специальное оборудование установлено в Салехардской, Ноябрьской и Новоуренгойской больницах. За шесть месяцев реабилитацию прошли более тысячи пациентов, 150 из них – участники СВО.

Салехард, Наталья Ефремова

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