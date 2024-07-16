Ямалец заплатит 3 тысячи за оскорбление стоматолога своего ребенка

Ямалец заплатит штраф за оскорбление стоматолога. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорный орган в Новом Уренгое обратилась с жалобой врач стоматологический поликлиники.

Прокурором установлено, что в апреле 2024 года отец несовершеннолетнего пациента, проходившего лечение в поликлинике, допустил оскорбление врача, которые унизили ее честь и достоинство.

В связи с этим прокурор города возбудил административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме).

Судом виновному назначен штраф в размере трех тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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