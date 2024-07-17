На Ямале сети готовят к будущей зиме

На Ямале завершился отопительный сезон. На днях отключили тепло в двух последних населенных пунктах: селах Мыс Каменный и Сеяха Ямальского района. Сейчас активно ведется подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону.

В начале июня работники сферы жилищно-коммунального хозяйства приступили к выполнению текущих и капитальных ремонтов на объектах. Всего к новому отопительному сезону планируется подготовить 219 котельных, 80 водоочистных сооружений, 27 канализационных очистных сооружений, 2127 трансформаторных подстанций.

Подача тепла запланирована на социальные объекты к 1 сентября. Работы уже выполнены на каждом пятом объекте. В течение лета специалисты заменят более 104,6 км инженерных сетей: свыше 36 км сетей электроснабжения, 32,4 км сетей теплоснабжения, 29,7 – водоснабжения, 6,2 – водоотведения.

Для семи муниципальных образований, находящихся в районах с ограниченными сроками завоза грузов, сформированы плановые потребности в централизованной поставке топлива для предприятий коммунального комплекса Ямала. Так, в сезон навигации планируется поставить 64,2 тысячи тонн нефтепродуктов, 12,8 тысячи тонн угля и 1,7 тысячи кубометров дров.

В прошлом году коммунальщики заменили более 45 километров инженерных сетей, отметили в пресс-службе администрации ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube