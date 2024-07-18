В Салехарде сразу после ввода домов в новостройках сломались платформы для инвалидов

В Салехарде платформы для инвалидов в новостройках сломались сразу после ввода домов. Речь идёт о зданиях по ул. Зои Космодемьянской. Жильё сдавали в 2019 году, в том числе квартиры там получили и инвалиды. С тех пор люди с ограниченными возможностями не могут пользоваться подъёмными площадками. Это выяснила прокуратура после обращения одной из жительниц.
«ООО «РГС Групп» возвело четыре многоквартирных жилых дома. При постройке домов застройщиком установлены непригодные к использованию в условиях Крайнего Севера подъёмные платформы для инвалидов. Они сразу после ввода домов вышли из строя. Однако с июля 2019 года организацией не приняты меры по устранению выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств», – говорится в сообщении ведомства.
Прокурор направил иск в суд об обязании компании оборудовать подъезды четырёх жилых домов пригодными подъёмными платформами. Суд согласился с требованиями. Решение суда исполнено.
Салехард, Наталья Ефремова
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