Суд закрыл кафе «Виктория» в Салехарде из-за антисанитарии

Суд закрыл кафе «Виктория» в Салехарде на месяц. Поводом стали нарушения, которые нашли санитарные врачи.

«Управлением Роспотребнадзора по округу проведена проверка в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по организации общественного питания в кафе «Виктория», расположенного в Салехарде. Выявлен ряд грубых нарушений требований санитарного законодательства», – сообщили в ведомстве.

Салехардский городской суд 10 июля признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП.

Кафе «Виктория» В Салехарде известно после скандала со съёмочной группой «Ревизорро». Сотрудники кафе и сама владелица Эльвира Арндт бурно отреагировали на визит телеведущей Елены Летучей и напали на неё. После этого начались суды.

Кто сейчас владеет кафе – в Роспотребнадзоре не уточнили, назвав лишь наименование точки общепита без указания юрлица.

Салехард, Наталья Ефремова

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