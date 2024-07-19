У злостного нарушителя ПДД приставы забрали машину

Ямалец, имеющий многочисленные штрафы за нарушение ПДД, лишился машины. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЯНАО, 17 июля экипаж ДПС остановил автомобиль. При проверке документов автоинспекторами было установлено, что собственник транспортного средства имеет задолженность по административным штрафам за нарушения правил дорожного движения в сумме 76 тысяч 600 рублей. Судебные приставы наложили арест и изъяли транспортное средство, после чего поместили автомобиль на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции напоминают, что по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Проверить наличие задолженности и оплатить наложенные административные штрафы за нарушения ПДД можно как на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, так и на портале «Госуслуги».

Салехард, Елена Васильева

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