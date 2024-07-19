Пьяная ямальчанка зарезала человека

30-летняя ямальчанка пойдет под суд за убийство.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 16 февраля 2024 года в городе Губкинский 30-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с мужчиной. В ходе ссоры она взяла нож и ударила потерпевшего в грудь. От полученного колото-резаного ранения потерпевший 1969 года рождения скончался.

Следствием установлено, что обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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