На Ямале увеличили выплаты участникам СВО до 1,1 млн рублей

Власти Ямала увеличили размер выплат участникам СВО, Речь идёт о единовременной выплате, которую граждане получают, отправляясь в зону спецоперации.

«Участники спецоперации, заключившие контракт в военных комиссариатах или пункте отбора Ямала, могут претендовать на увеличенную выплату. Ранее размер выплаты военнослужащим составлял 300 тыс. рублей, такая же сумма была предусмотрена на приобретение вещевого имущества. Теперь ямальцам будут выплачивать 1,1 млн рублей», – сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Выплату увеличат не только новым участникам, но и тем, кто получил деньги ранее – им доплатят 500 тыс. рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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