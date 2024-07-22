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Понедельник, 22 июля 2024, 13:45 мск

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Новоуренгойцев удивили аргументы мэрии про дороговизну оборудования пляжей

Жители Нового Уренгоя недовольны тем, что городские власти не оборудовали ни одного места для купания и запрещают горожанам плавать в местных водоёмах. Своё недовольство новоуренгойцы выражают в официальных пабликах мэрии.

«Выделение специальных мест для купания невозможно из-за короткого купального сезона, быстрой изменчивости русел рек и высокой стоимости обследования и очистки водоёмов», – пояснил заместитель начальника департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации города Александр Дёмкин.

«Одно место выделить можно было бы. И все бы там спокойно купались, а не рассыпались по всем озерам как тараканы...», – написала одна из подписчиц в телеграме.

«Все запретить, ничего не обследовать и не оборудовать)))», – обратил внимание на риторику властей другой подписчик.

«Ключевое слово ДОРОГО. А раз дорого, значит и не нужно. Проще запретить, чем что то сделать. Отличный подход к решению данного вопроса», – пишут горожане городским чиновникам «вк».

«Было бы желание, возможность всегда найдется. В городе есть отличное место для городского пляжа, с тихой спокойной рекой с ровным дном. Вместо того, чтобы улучшить жизнь горожан, особенно на короткий летний период, администрация выбирает устанавливать запреты», – согласен другой пользователь соцсети.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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