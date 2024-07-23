Приставы арестовали счета предпринимателя, который обратился к ним для взыскания долгов

На Ямале судебные приставы наложили арест на счета предпринимателя, который обратился к ним за взысканием долгов с контрагента.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, предприниматель обратился в отдел судебных приставов по Пуровскому районю, чтобы ему помогли взыскать задолженность по договору поставки пиломатериалов на 21,9 млн рублей.
Однако вместо этого судебные приставы возбудили в отношении взыскателя исполнительное производство и наложили аресты на его банковские счета.
Прокурор района на незаконное постановление принес протест.
По результатам его рассмотрения произведена корректировка должника, а также сняты аресты со счетов взыскателя в банковских организациях.
Салехард, Елена Васильева
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