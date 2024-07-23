Ямалец задушил собутыльника и продолжил пить еще несколько часов

Семь лет колонии получил ямалец за убийство собутыльника.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, по данным следствия и суда преступление было совершено 1 марта 2024 года в селе Панаевск Ямальского района. В компании, длительное время распивающей спиртные напитки, произошел конфликт между двумя односельчанами. Мужчина 1998 года рождения, используя удушающий прием, убил 34-летнего местного жителя. После этого компания продолжила пить еще несколько часов.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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