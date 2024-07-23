На Ямале молодым ветеринарам будут выплачивать по 500-700 тысяч рублей

Особые меры поддержки введены на Ямале для молодых ветеринаров. Инициативу профильного ведомства поддержал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Единовременная выплата предусмотрена для профильных фельдшеров и врачей.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе губернатора округа, для начинающего специалиста, впервые трудоустроившегося на должность ветеринарного фельдшера, такая выплата составит 500 тысяч рублей. Выпускники вузов, которые устроятся на работу на должность ветеринарного врача любой категории – 700 тысяч рублей. Размер выплаты на Ямале один из самых больших в стране.

«Округ нуждается в высококлассных ветеринарных специалистах. Мы стремимся не только привлечь молодые кадры, но и обеспечить им условия для закрепления в профессии. Такая финансовая поддержка поможет молодому специалисту улучшить свои бытовые условия, на самом сложном – начальном этапе трудовой деятельности», – рассказал руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.

Чтобы подать заявление о предоставлении единовременной выплаты, молодой специалист должен быть не старше 35 лет. Также он должен подтвердить наличие высшего или среднего профессионального ветеринарного образования, заключить трудовой договор с Окружным центром ветеринарии и принять обязательство отработать в учреждении не менее трех лет. Заявление о предоставлении выплаты можно подать в течение 12 месяцев со дня трудоустройства. Выплата предоставляется после прохождения испытательного срока.

На данный момент мера поддержки распространяется на трудоустроившихся в 2024 году, это шесть молодых специалистов.

Салехард, Елена Васильева

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