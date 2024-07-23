На Ямале начинается сезон охоты

На Ямале в Пуровском районе началась подготовка к осеннему сезону охоты. Заняться ею можно будет уже с 1 августа, но с определенным ограничениями.

Госохотинспекторы напоминают, что идти за добычей разрешено только с лицензией на руках. Документ оформляют не только в офисах службы по охране биоресурсов, но и через Госуслуги или МФЦ.

«В осеннем сезоне охоты у нас начинается лось – это с 1 сентября, медведь с 1 августа, пушные виды животных, такие как заяц, лиса – с 15 сентября. Водоплавающая дичь у нас с 25 августа и боровая дичь с 17 августа. Хочу напомнить и предостеречь, что в округе в настоящий момент действует противопожарный режим, что нельзя разводить в лесу костры», – рассказал «Вести-Ямал» государственный охотничий инспектор Пуровского ТО Службы по охране биоресурсов ЯНАО Максим Голубь.

Салехард, Елена Васильева

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