В Ноябрьске сбили ребёнка на велосипеде. Он попал в больницу. ЧП случилось сегодня, 23 июля, в 11:30. Подробности сообщают в тг-канале Госавтоинспекции ЯНАО.
«В районе дома 6 по улице Новосёлов на нерегулируемом пешеходном переходе водитель иномарки совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал пешеходный переход на велосипеде. В результате ДТП несовершеннолетний был доставлен в НЦГБ», – рассказали полицейские.
Ноябрьск, Наталья Ефремова
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