В Ноябрьске сбили ребёнка на велосипеде

В Ноябрьске сбили ребёнка на велосипеде. Он попал в больницу. ЧП случилось сегодня, 23 июля, в 11:30. Подробности сообщают в тг-канале Госавтоинспекции ЯНАО.

«В районе дома 6 по улице Новосёлов на нерегулируемом пешеходном переходе водитель иномарки совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал пешеходный переход на велосипеде. В результате ДТП несовершеннолетний был доставлен в НЦГБ», – рассказали полицейские.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube