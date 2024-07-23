С понедельника в Ноябрьске включат освещение улиц – сезон белых ночей подошел к концу

С понедельника власти Ноябрьска планируют включить в городе уличное освещение. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице муниципалитета в ВК.

В администрации города пояснили, что уличное освещение запускается в связи с тем, что сезон белых ночей подошел к своему завершению. Отмечается, что освещаться Ноябрьск будет постепенно – сначала улицы и дороги, а потом дойдет очередь и до общественных пространств города.

Ноябрьск, Елена Васильева

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