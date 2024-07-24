Ямалец три раза ударил ножом собутыльника, а потом пошел в магазин с его банковской карточкой

Житель Лабытнанги пойдет под суд за пьяную поножовщину.

Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 7 июля 2023 года в Лабытнанги 37-летний мужчина, распивал спиртное со знакомым, а после поссорился с ним. Хозяин жилья взял нож и нанес гостю не менее трех ударов в различные части тела. Раненный мужчина самостоятельно обратился в скорую помощь, своевременно оказанная медицинская помощь спасла ему жизнь. В это время обвиняемый присвоил себе барсетку в которой находились личные вещи потерпевшего, в том числе банковская карта.

Чужой карточкой обвиняемый воспользовался 13 июля 2023 года – он оплатил в магазине покупки больше чем на 3 тысяч рублей. Также ему инкриминируется кража личных вещей потерпевшего на сумму более 7 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Лабытнанги, Елена Васильева

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