Окружной перинатальный центр в Салехарде закрывается на две недели

На Ямале на плановую дезинфекцию и текущий ремонт на две недели закрывается окружной перинатальный центр. В это время прием пациентов будет органичен. На госпитализацию будут принимать только экстренных пациентов или женщин, находящихся в родах. Для таких пациентов из Салехарда подготовлено резервное отделение на базе дневного стационара женской консультации.

Что касается рожениц из Лабытнанги, Мужи, Яр-Сале и Аксарки, то их на время ремонта санавиацией будут переправлять в Надым или Новый Уренгой.

«Эта ситуация доставляет неудобства некоторым беременным, потому что покидать своё место жительства тоже не всем хочется. Но это такая вынужденная ситуация. Просим отнестись с пониманием. Это тоже во благо наших беременных и будущих новорожденных», – говорит и.о. заведующего акушерского отделения города Салехард Гулзыйнат Осмонова.

Салехард, Елена Васильева

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