На Ямале сотрудников пищеблоков заставят сдать анализы из-за напряжённой ситуации с инфекциями

На Ямале проверят сотрудников пищеблоков образовательных учреждений из-за напряжённой ситуации с кишечными инфекциями. За 6 месяцев 2024 года зарегистрирован 3701 случай заболевания кишечными инфекциями. Это чуть больше, чем в прошлом году.

«В образовательных коллективах округа продолжают регистрироваться очаги групповой заболеваемости норовирусной инфекции, формирующиеся вследствие несоблюдения персоналом правил личной гигиены, дезинфекционных мероприятий, наличия носителей вирусов среди работников пищеблоков, формального проведения «утренних фильтров» при приёме детей в группы», – говорится в сообщении главного санитарного врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко.

Сотрудники пищеблоков должны будут сдать анализы перед новым учебным годом. Для них это будет бесплатно.

Салехард, Наталья Ефремова

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