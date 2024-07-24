Врачи рассказали, как не отравиться грибами

Ежегодно летом и осенью люди отправляются в лес за грибами. Но следует помнить, что грибы делятся на три группы – съедобные, условно-съедобные и ядовитые.

Количество съедобных грибов в нашей стране превышает 300 видов, но в пищу употребляют лишь несколько десятков хорошо известных разновидностей – белые, подосиновики, маслята, опята, грузди, сыроежки и т.д., сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по ЯНАО.

Из ядовитых грибов наиболее опасными видами являются бледная поганка, строчки и мухоморы.

Основная причина грибных отравлений:

неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы,

неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных грибов, а также возможные мутации съедобных грибов.

Самым главным мероприятием по профилактике грибных интоксикаций является сбор грибниками только знакомых грибов. Перед выходом в лес за грибами необходимо знать виды съедобных и ядовитых грибов, при малейших сомнениях, что грибы съедобны – откажитесь от их сбора.

Отравление грибами встречается при употреблении не только ядовитых, но и съедобных грибов. Это случается при неправильной их обработке или консервировании.

Симптомы отравления грибами проявляются спустя 6-10 часов после употребления: боль и рези в животе, тошнота и рвота. Не редко отмечается потеря сознания, бред, судороги, желтуха.

При появлении первых признаков отравления необходимо срочно вызвать врача; не дожидаясь его прихода, надо обязательно сделать промывание желудка и выпить слабительное.

Салехард, Елена Васильева

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