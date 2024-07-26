ФСБ задержала в Новом Уренгое сотрудника отдела экономической безопасности МВД

В Новом Уренгое следователи сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-сотрудника отдела экономической безопасности полиции. Его задержали весной этого года. Он, по данным следствия, получил взятку за то, чтобы не возбуждать уголовное дело. Подробности раскрывают в СУ СК ЯНАО.

«По данным следствия, в Новом Уренгое сотрудник городского отдела полиции предложил местному жителю, в отношении которого проводились проверки, передать ему в качестве взятки 400 тыс. рублей за вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. В июне 2023 года мужчина при личной встрече передал часть взятки в 200 тыс. рублей сотруднику полиции», – рассказали в Следкоме Ямала.

После этого силовик решил увеличить сумму взятки. Он в феврале 2024 года сказал взяткодателю, что теперь нужно не 400, а 600 тыс. рублей. Местный житель обратился в РУФСБ России по Тюменской области. В марте 2024 года после получения второй части взятки сотрудника полиции задержали.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Квалификация обвинения – п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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