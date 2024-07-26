На Ямале проблемы с сотовой связью из-за серьёзной аварии (ОБНОВЛЕНО)

На Ямале есть проблемы с сотовой связью из-за повреждения оптоволоконного кабеля. На месте порыва работают специалисты.

«Наблюдаются перебои в работе интернета и сотовой связи операторов «Ростелеком», «Мегафон» и «Теле2», – уточнили в мэрии Нового Уренгоя.

Авария случилась на участке Коротчаево-Новый Уренгой: произошел обрыв магистральных волоконно-оптических линий связи. «Сейчас операторы подключились к резервным каналам связи. Для всех абонентов доступны звонки в экстренные службы», – говорится в сообщении департамента информационных технологий и связи ЯНАО.

Как пояснили в прес-службе «Мегафона», в связи с обрывом ВОЛС могло наблюдаться ухудшение связи в ряде небольших населенных пунктов ЯНАО. Сейчас сеть оператора работает в штатном режиме.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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