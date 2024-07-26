«НОВАТЭК» начал транспортировку на Ямал второй технологической линии сжижения для проекта «Арктик СПГ-2»

«НОВАТЭК» начал транспортировку на Ямал второй технологической линии сжижения для проекта «Арктик СПГ-2»

из Мурманска. Как сообщает «коммерсант», платформу отбуксируют на Гыдан, где ориентировочно в середине августа начнется ее установка на терминале Утренний, поблизости ресурсной базы проекта.

Отгрузки с первой линии СПГ-завода, которая была готова к запуску еще в декабре прошлого года, из-за санкций США пока не начались.

В начале 2025 года планировалось запустить вторую линию, которую сейчас активно строят в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске.

Помимо этого, холдинг ранее заключил долгосрочные контракты на поставку газа с китайскими компаниями Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанской Repsol, но пришлось объявить форс-мажор в связи с невозможностью поставок в оговоренные сроки.

Отрывать газовозы класса Arc7 с соседнего «Ямал СПГ» также не получится – там организовано четкое расписание вывоза. К тому же из 15 задействованных там судов, 14 – иностранные и только «Кристоф де Маржери» находится под управлением «Совкомфлота».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube