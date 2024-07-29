На Ямале пошел первый урожай морошки

Ямальцы начали собирать первый урожай морошки. На популярном сайте объявлений уже появились объявления о продаже северной ягоды.

Цены на морошку в ЯНАО сильно не различаются – большинство продавцов выставили товар по 700 рублей за литр. Продают обычно сразу 5 или 10 литров за 3,5 и 7 тысяч рублей соответственно, сообщает корреспондент «Север-пресс»6 изучивший предлодения на «Авито».

Продавец из Нового Уренгоя пока что только принимает заказы. Автор объявления пишет, что в этом году ягода созревает поздно и до спелости осталось совсем чуть-чуть. У другого жителя газовой столицы ягоды уже на руках – он готов продать 8 литров недавно собранной и очищенной морошки.

Продавец из Тарко-Сале предлагает ягоды объемом по 5 и 10 литров. Ямалец подгоняет покупателей: «Морошки мало, сезон короткий». Есть предложение и от продавца из Губкинского. Ягоды он обещает доставить до подъезда. Стоимость такая же, как и в других объявлениях, но есть специальная цена при заказе от 40 литров – для таких покупателей 10 литров будут стоить 6 тысяч рублей.

Специалисты департамента природных ресурсов ЯНАО рассказали, чем полезны северные ягоды: в морошке много витаминов А, С и Е. Ягода обладает противомикробным действием, помогает укрепить иммунитет, хорошо влияет на работу кишечника.

Салехард, Елена Васильева

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