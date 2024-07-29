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Понедельник, 29 июля 2024, 08:53 мск

Новости Ямал

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В Салехарде горит жилой дом

В Салехарде пожарные занимаются ликвидацией пожара в жилом доме на улице С. Лазо, 5. Сообщение о возгорании поступило в 8:38 утра.

Загорелся жилой балок, на место незамедлительно выехали пожарные и скорая.

По предварительной информации «Медиацентр Салехард», есть погибший, также пострадал ребенок – несовершеннолетний доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Информация уточняется.

МЧС комментарии пока не дали. В СУ СК Ямала сообщили, что идёт проверка, информацию о пострадавших там пока не подтверждают.

Салехард, Елена Васильева

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