Артюхов поздравил экипаж «Ямал» с Днем ВМФ

Дмитрий Артюхов поздравил экипаж БДК «Ямал» с Днем Военно-морского флота. Глава региона посетил подшефную часть, где пообщался с матросами и офицерами, вручил отличившимся памятные подарки – часы с гравировкой «Ямал защитникам Отечества».

«Военно-морской флот – мощь и сила России, наша национальная гордость. Как и прежде, здесь служат отважные и самоотверженные парни, среди них и ямальцы. С начала спецоперации экипаж БДК «Ямал» защищает полуостров от атак противника. Крепкого здоровья и успехов на службе всем, кто выбрал море своим призванием», – сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе главы округа, ЯНАО 23 года сотрудничает с Черноморским флотом. Он шествует над частью морской авиации в Каче и боевым десантным кораблем «Ямал», который носит имя региона с января 2002 года. Регион на системной основе оказывает поддержку частям в проведении ремонта имущества и помещений, улучшении материально-технической базы, бытовых условий военнослужащих.

Салехард, Елена Васильева

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