Ямалец послал собутыльника за алкоголем и лишился 30 тысяч рублей

В Лабытнанги местный житель дал попользоваться своей картой малознакомому мужчине и лишился 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 9 февраля 2024 года компания местных жителей распивала спиртное. Когда у них закончился алкоголь, один из гостей отдал малознакомому собутыльнику свою банковскую карту, сообщил ПИН код и отправил его в магазин за добавкой. Осужденный в банкомате снял со счета 30 тысяч рублей, принадлежащие потерпевшему, и скрылся с ними. Своими преступными действиями он причинил потерпевшему ущерб в значительном размере.

Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Лабытнанги, Елена Васильева

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