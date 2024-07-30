На Ямале начался гнусный сезон

На Ямале в разгар лета начался традиционный сезон гнуса и комаров.

Комары и мошкара на Ямале повсюду – видео то и дело появляются в соцсетях, пишет «Ямал-Медиа». Коренные ямальцы отмечают: в этом году насекомых больше, чем обычно. На то даже есть старая ненецкая примета.

«Когда первые дни появляются комары и мошкара, они если мелкие, такие маленькие – летом будет много комаров, поэтому мелкий комар – много комаров будет, и вот если багульник цветет – это к комарам тоже», – рассказала местная жительница Римма Тоболько.

Спасаться от гнуса тундровикам помогает древний народный способ, проверенный временем – делают дымокур. Это дает оленям передышку от постоянных атак насекомых. Оленеводы говорят, что животным приходится настолько тяжело, что они, бывает, впадают в безумие.

«Они прыгают, чуть не лягаются, а когда возле дыма – они спокойно лежат или стоят. К оленям мы сейчас только держим дымокур. В чуме дымокур уже не держат. Чуть комары в чуме появились, все сразу включаешь – раптор и комаров нет», – рассказала Римма Тоболько.

В городах Ямала по гнусу наносят массированный химический удар. Места отдыха от назойливых насекомых в этом году обработали в Губкинском, Муравленко, Тарко-Сале. Последним к этому списку присоединился Ноябрьск. Специалисты в костюмах химзащиты начинают работу ранним утром. Дезинсекторы уже традиционно работают и в Ноябрьск-парке – траву, деревья и кустарники в прогулочных зонах опрыскивают препаратом широкого спектра действия.

«Нам надо придерживаться, чтобы не было осадков три дня. Стояла сухая погода. Тогда она наиболее эффективно действует на насекомых», – рассказала Светлана Алымова, инженер по благоустройству Управления городского хозяйства.

Препарат борется с гнусом до первых дождей, потом насекомые снова размножаются. Сейчас процесс находится на самом пике, напоминает «Ямал-Медиа».

«В этот период идет активный вылет насекомых из водоемов, водоемы прогреваются хорошо. Вылет именно массовый, за счет того, что весна была поздняя. Тепло наступило быстро и, соответственно, все эти насекомые вылетели дружно», – уточнил Александр Красненко, старший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики.

К середине августа численность комаров и мошек пойдет на спад, а пока же нужно запастись терпением и большим количеством репеллентов. На сегодня – это наилучшая защита от насекомых.

Салехард, Елена Васильева

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