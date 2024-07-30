Ямальских оленеводов зовут на кастинг для художественного фильма с Никитой Ефремовым и Владимиром Стекловым

На Ямале оленеводов зовут на кастинг для художественного фильма.

Как сообщает пресс-служба администрации ЯНАО, этой осенью начнется съемка полнометражного художественного фильма «Цинга». Картину будет снимать Свердловская киностудия. Действие развернется в предгорье Полярного Урала.

Кинолента расскажет о священнике и его послушнике, которые в 1991 году отправляются в удаленный регион страны, чтобы крестить оленеводов. Фильм исследует темы веры, выживания и столкновения культур на фоне суровой и величественной природы Ямала.

Губернатор региона поддержал проект, который обещает стать ярким событием в культурной жизни округа. Режиссер фильма – документалист Владимир Головнев, для которого «Цинга» станет дебютом в игровом кино. В актерском составе уже утверждены Никита Ефремов и Владимир Стеклов.

Съемочный процесс начнется 8 сентября и продлится ровно месяц. В Лабытнанги прибудет съемочная команда из 65 человек. Основные события картины развернутся на живописных просторах Полярного Урала, у подножия горы Черная и массива Рай-Из. Зрители смогут насладиться красотами северной природы, включая реку Лонготъеган, дорогу на озеро Хадатаеганлор и берег реки Собь.

Подготовка к съемкам начнется уже в августе. На роли главных героев объявлен кастинг среди представителей коренных малочисленных народов Севера. Организаторы для съемок ищут мальчика в возрасте 8-13 лет и мужчину 30-40 лет. Опыт участия в съемках не обязателен. Кандидатам на главные роли необходимо записать короткое двухминутное видео с рассказом о себе и отправить его на электронную почту pionerprim@yandex.ru с пометкой «Кастинг «Цинга» и указанием контактов для связи. Для детей необходимо указать возраст ребенка и контактные данные родителей.

Фильм «Цинга» выйдет в прокат в 2025 году.

Салехард, Елена Васильева

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