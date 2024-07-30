Водитель получит 500 тысяч за травму паха

На Ямале работодатель заплатит за травму, которую сотрудник получил на рабочем месте. Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратился сотрудник ООО «Ситэк-Транс».

В ходе проверки было установлено, что заявитель, работая водителем, при исполнении своих трудовых обязанностей по ремонту колеса грузового автомобиля, при откручивании гайки получил тяжелую производственную травму бедра и паховой области от вылетевшего колесного диска.

По результатам расследования несчастного случая на производстве установлено, что его причинами явились неудовлетворительная организация производства работ, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работ.

В этой связи прокурор города обратился с иском в суд о взыскании в пользу пострадавшего денежных средств в счет компенсации морального вреда.

Суд согласился с требованиями прокуратуры и взыскал в пользу работника 500 тыс. рублей.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

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