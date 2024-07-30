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Вторник, 30 июля 2024, 11:09 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Водитель получит 500 тысяч за травму паха

На Ямале работодатель заплатит за травму, которую сотрудник получил на рабочем месте. Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратился сотрудник ООО «Ситэк-Транс».

В ходе проверки было установлено, что заявитель, работая водителем, при исполнении своих трудовых обязанностей по ремонту колеса грузового автомобиля, при откручивании гайки получил тяжелую производственную травму бедра и паховой области от вылетевшего колесного диска.

По результатам расследования несчастного случая на производстве установлено, что его причинами явились неудовлетворительная организация производства работ, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работ.

В этой связи прокурор города обратился с иском в суд о взыскании в пользу пострадавшего денежных средств в счет компенсации морального вреда.

Суд согласился с требованиями прокуратуры и взыскал в пользу работника 500 тыс. рублей.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

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