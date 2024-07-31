Водитель грузовика задушил коллегу в Лабытнанги авторемнём

Следователи раскрыли убийство, совершённое несколько дней назад. Погиб мужчина. По предварительным данным, его убил коллега. ЧП случилось в ночь с 26 на 27 июля 2024 года.

«Доставившие груз из Екатеринбурга водители большегрузных автомобилей распивали спиртное в районе Обского причала. Между мужчиной и его коллегой произошла ссора. Обвиняемый задушил потерпевшего автомобильным ремнём безопасности, после чего оставил тело погибшего на обочине дороги и переехал в другой район города, где уснул в автомобиле. Утром 53-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве», – рассказали обстоятельства убийства следователи СУ СК ЯНАО.

По данным следствия, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления, в том числе против личности.

Сейчас он находится под стражей.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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