Уральские ученые через камеры будут наблюдать за лежбищем моржей

На Ямале завершился летний этап полевых работ по изучению экологии моржей на северо-западе полуострова Ямал. В рамках его ученые установили 10 автономных фото- и видеорегистраторов для точной фиксации времени начала формирования лежбища и его динамики. Работы выполнили заранее, до предполагаемого появления первых животных на лежбище.

В составе полевой группы были сотрудники научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» и Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН.

Специалисты впервые выполнили зоологическое описание населения наземных позвоночных на территории заказника «Тиутей-Яхинский». Они оценили биоразнообразие млекопитающих и птиц, обилие и характер их пребывания на территории. Проведены учеты мышевидных грызунов. Ученые прошли пешком десятки километров по территории заказника.

«Мы заметили высокую концентрацию белых сов вокруг Харасавэйского месторождения. На 45 км учетного маршрута отметили сразу 12 птиц. В среднем одна сова встречалась менее чем на каждые четыре километра маршрута. Это очень высокий показатель, что говорит о хорошем состоянии ямальских экосистем», – рассказал заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.

Ученые вернутся на лежбище уже этой осенью расширенным составом. Там они проведут комплекс работ по детальному изучению экологии краснокнижных атлантических моржей.

В 2024 году работы по изучению экологии атлантических моржей проводятся по заказу департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО. Неоценимую логистическую помощь на месте проведения работ оказывают сотрудники компания «Полар».

Напомним, на Ямале в 2019 году обнаружено самое большое материковое лежбище атлантических моржей. По последним наблюдениям на берег Карского моря вышло около пяти тысяч морских млекопитающих.

Салехард, Елена Васильева

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