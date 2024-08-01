Чиновники Ямала заказывают для официальных приёмов наливки, водку и игристое

Власти ЯНАО указали, какие алкогольные напитки предпочитают пить чиновники и их гости во время официальных приёмов. Это игристое вино, красное и белое вино, наливки, водка, коньяк и виски. Такой алкоголь должен предоставить подрядчик, который выиграет торги на организацию питания для чиновников правительства округа. Об этом сообщается в документации двух аукционов, которые сейчас проводятся.

Правительство Ямала традиционно указывает в документации торгов, что в течение срока действия контракта нужно будет организовать несколько видов питания: кофе-брейк, национальный приём, ежедневное питание, питание на вынос, буфетное обслуживание. Алкоголь гостям предлагают во время приёмов.

При этом меню блюд в техзадании аукционов не прописано, они охарактеризованы общими словами: при составлении меню предпочтения отдаются блюдам народов Севера: из рыбы, мяса, дичи, дикоросов.

Сейчас управление делами правительства проводит два аукциона по поиску подрядчика на организацию питания – на 3 и на 5 млн рублей. Итоги должны объявить в ближайшие дни.

Буквально в июле 2024 года чиновники заключили три контракта на питание. Два контракта на 4,2 млн рублей получила гостиница «Юрибей». Ещё два на 4,4 млн рублей – ООО «Салехардобщепит». Эти два поставщика кормят чиновников постоянно.

Салехард, Наталья Ефремова

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