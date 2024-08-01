На Ямале вырастет прожиточный минимум на 2,5 тыс. рублей

В ЯНАО власти увеличивают прожиточный минимум – он с 1 января 2025 года составит 24 294 рубля. Проект постановления размещён на сайте регионального правительства, сообщает «Уралинформбюро». Сейчас этот показатель установлен на уровне 21 760 рублей.

Для трудоспособного населения минимум составит 26 480 рублей, для пенсионеров – 20 893 рубля, для детей – 23 565 рублей.

Показатель прожиточного минимума ложится в основу при расчёте социальных пособий.

Салехард, Наталья Ефремова

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