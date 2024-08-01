Жители Ноябрьска пожаловались губернатору Артюхову из-за ремонта на улице Ленина

Жители Ноябрьска написали обращение к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Ноябряне переживают за сохранность своей прилегающей территории при благоустройстве улицы Ленина. Речь идёт о дворе дома Ленина, 20. Обращение опубликовано в группе «Реальный Ноябрьск» в «ВК».

Жильцы сообщают, что территория благоустроена по проекту в 2012 году, кусты и деревья привезли из питомника. Теперь же они должны убрать забор – проект благоустройства улицы Ленина предполагает ликвидацию ограждения.

«Вы наша последняя надежда на спасение благоустройства нашей придомовой территории, которую пытаются варварски разрушить в рамках реконструкции ул. Ленина, а именно: демонтировать кованное ограждение, уничтожить зелёные насаждения», – пишут граждане.

Обращение в мэрию города не принесли результата – пишут авторы заявления.

В заявлении на имя губернатора 17 подписей.

В июне глава Ноябрьска Алексей Романов писал, что на Ленина дома будут оформлены в едином стиле, появится и подсветка зданий.

фото – Яндекс. Панорамы

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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